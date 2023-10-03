Премьер-министр Армении поздравил Олафа Шольца с Днем единства Германии и пригласил его в Армению

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание канцлеру Федеративной Республики Германия Олафу Шольцу по случаю национального праздника ФРГ - Дня немецкого единства. Как передает «Арменпресс» в послании говорится:

«Сердечно поздравляю Вас и народ Германии по случаю национального праздника – Дня немецкого единства.

Тридцать три года назад это знаменательное событие стало символом утверждения единства немецкого народа и общеевропейского сплочения.

Германия является одним из надежных и стабильных партнеров Армении, активным сторонником демократических и экономических реформ в нашей стране, а также расширения сотрудничества Армения-ЕС.

Должен с удовлетворением констатировать, что в текущем году межгосударственные отношения между Арменией и Германией значительно активизировались, состоялись взаимные визиты на высоком уровне.

С теплотой вспоминаю нашу встречу в рамках моего рабочего визита в Германию весной текущего года, в ходе которой мы провели конструктивное обсуждение вопросов, касающихся двусторонних отношений в политической, безопасностной, торгово-экономической, энергетической, культурно-образовательной и других сферах.

Мы придаем большое значение текущему политическому диалогу на высоком уровне между нашими государствами и ценим усилия Германии в процессе поддержания и укрепления мира и стабильности в нашем регионе, а также Ваше личное участие в пятисторонних переговорах, направленных на установление мира между Арменией и Азербайджаном.

Надеюсь, что совместными усилиями мы добьемся новых успехов в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества на благо наших народов.

Еще раз поздравляю Вас и народ Германии с Днем единства, желаю дальнейшего прогресса.

От всего сердца приглашаю Вас посетить Армению в удобное для Вас время».