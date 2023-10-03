Иран готов предложить свои достижения в области ядерных технологий и другим странам

Иран заинтересован в обмене с дружественными странами технологиями и достижениями в ядерной сфере. Такое заявление сделал глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами, обращаясь к участникам 37-й Международной конференции исламского единства, проходящей в Тегеране. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на ТАСС.

«Нам важно рассказать о наших успехах, с тем чтобы произошел обмен ядерными технологиями с дружественными нам странами. Благодаря усилиям иранской молодежи мы видим растущие достижения исламской республики в сфере атомной энергетики, что позволяет ей выйти на уровень ведущих стран в этой области. При этом иранские ядерные технологии носят исключительно мирный характер и нацелены на служение всему человечеству, а вся наша деятельность осуществляется на основе стандартов, установленных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), и в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия», - агентство Mehr приводит слова Эслами.

Он добавил, что Иран сам определяет свои национальные интересы и готов предложить результаты своей деятельности и другим странам.

Подчеркнув мирный характер иранских ядерных технологий, Эслами заявил, что Исламская Республика активно развивает и производство радиоактивных фармацевтических препаратов. На данный момент Иран производит не менее 60 видов радиофармпрепаратов, которыми лечат не менее 1 млн человек внутри страны, а также активно экспортируются за границу.

Глава Организации по атомной энергии Ирана вновь напомнил, что Иран не стремится к созданию ядерного оружия. «Исламская Республика Иран неоднократно заявляла, что не стремится к созданию ядерного оружия, однако мы неоднократно были свидетелями того, как наши оппоненты настаивают на своей позиции, которая является клеветой в отношении Исламской республики».