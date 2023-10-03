По состоянию на 12:00 3 октября из Нагорного Карабаха в Армению переехали 100 617 вынужденно перемещенных лиц.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян на пресс-конференции, состоявшейся 3 октября в гуманитарном центре.

Количество транспортных средств составило 21 191. «Зарегистрировались 91 918 человек», - сказала Багдасарян.

Более 50 % вынужденно перемещенных людей воспользовались местами проживания, предлагаемыми правительством в различных районах Республики Армения.

Багдасарян коснулась и вопроса предоставления 100 000 драмов, напомнив, об открытии банковской карты.

С 19 сентября Азербайджан начал широкомасштабное нападение на Нагорный Карабах, нанося удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению. Были убиты и ранены и гражданские лица. 20 сентября власти Республики Арцах приняли предложение командования российской миротворческой миссии о прекращении огня.

Вынужденно перемещенные лица из Нагорного Карабаха переезжают в Армению.