Посольство США в Грузии опровергло информацию о финансировании подготовки беспорядков

Посольство США в Тбилиси назвало ошибочным заявление спецслужбы Грузии о том, что Агентство международного развития USAID финансировало тренинги с целью организации массовых беспорядков в стране.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, Служба госбезопасности Грузии (СГБ) в понедельник сообщила, что трое граждан Сербии прибыли в республику 25 сентября по приглашению USAID и проводили тренинги с участием неправительственных организаций и гражданских активистов, которые должны были участвовать в свержении власти в стране насильственным путем. Граждане Сербии, представляющие организацию "Канвас", допрошены в СГБ и уже покинули Грузию. По данным спецслужбы, USAID финансировал тренинги. Руководство Грузии потребовало разъяснений у USAID в связи с расследованием спецслужб.

"Озвученные сегодня обвинения против одного из поддерживаемого нами проектов ошибочны и существенно неточно отражают цели нашей помощи Грузии. USAID поддерживает население Грузии с 1992 года. Как всегда, эта помощь прозрачна, и мы приветствуем любую возможность рассмотреть любую обеспокоенность, которая может быть у правительства", - говорится в заявлении посольства.

В диппредставительстве отметили, что USAID более двух лет сотрудничает с организацией "Канвас", чтобы "помочь людям высказываться о вопросах, которые важны для их семей и общества". Как добавили в посольстве, тренинги с участием "Канваса" были проведены "матерям, которые требуют улучшения лечения детских онкологических заболеваний, и людям, которые предоставляют адвокатские услуги по части прав пожилых граждан".

Там также подчеркнули, что, "несмотря на необоснованные нападки", продолжат поддерживать грузинские организации, которые "помогают людям защищать определенное ими и заслуженное будущее, и гарантированные им Конституцией Грузии фундаментальные права".