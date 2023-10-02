Международное сообщество должно отреагировать четкими действиями: посол Аргентины спикеру НС Армении

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 2 октября принял Чрезвычайного и Полномочного посла Аргентинской Республики Мариано Вергару, завершающего свою миссию в Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, спикер НС высоко оценил весомый вклад и последовательность посла в развитии армяно-аргентинских отношений. А.Симонян выразил признательность президенту Аргентины Альберто Фернандесу за выступления с высоких трибун против незаконной блокады Лачинского коридора, за поддержку армянского народа в тяжелое время. На встрече обсуждались вопросы, связанные с насильственно перемещенными Азербайджаном армянами Нагорного Карабаха.

Посол Аргентины отметил, что покидает Армению с очень теплыми, в то же время тяжелыми воспоминаниями. Он подчеркнул, что разделяет чувства армянского народа в эти дни, и назвал политику, проводимую Азербайджаном в отношении армян Нагорного Карабаха, трагедией против всего цивилизованного человечества. Он заметил, что необходимо изучить содеянное на международном уровне и дать адекватные оценки. "То, что сегодня нужно Армении от международного сообщества, не ограничивается лишь заявлениями, это должна быть реакция в виде четких действий", - подчеркнул посол.

На встрече обсуждалась роль групп дружбы в развитии межпарламентских отношений.