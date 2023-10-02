В Грузии заявили, что не допустят беспорядков в стране

Руководство Грузии не допустит беспорядков в стране, которые пытаются организовать как внутренние, так и внешние силы. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя данные спецслужб о подготовке в стране граждан к массовым беспорядкам.

Служба госбезопасности Грузии (СГБ) 2 октября сообщила, что трое граждан Сербии прибыли в республику 25 сентября по приглашению Агентства США по международному развитию (USAID) и проводили тренинги в одной из столичных гостиниц с участием неправительственных организаций и гражданских активистов, которые должны были участвовать в свержении власти в стране насильственным путем. Граждане Сербии, представляющие организацию "Канвас", допрошены в СГБ и уже покинули Грузию. По данным спецслужбы, USAID финансировал тренинги.

"Хочу еще раз предупредить этих людей - как действующих внутри страны вражеских сил, также тех, кто их поддерживает за пределами страны. Мы не допустим никаких беспорядков в стране. Не допустим того, чтобы такие деструктивные силы во второй раз разрушили нашу страну", - сказал премьер на заседании правительства.

Как подчеркнул Гарибашвили, цель тех, кто планирует совершить в стране переворот, это "свержение власти и открытие второго фронта в стране". Премьер также пригрозил "наказать с максимальной строгостью" всех, кто попытается привести в действие "антигосударственный план".

Также премьер-министр назвал "печальным фактом", что тренинги в Грузии проводились при финансировании USAID, и отметил, что следует дождаться официальных разъяснений со стороны американской организации.