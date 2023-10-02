Действия Баку не ограничиваются НК, а распространяются на суверенные территории Армении: спикер НС послу Финляндии

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 2 октября принял Чрезвычайного и Полномочного посла Финляндской Республики Кирсти Наринен.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, коснувшись посягательств Азербайджана на насильственно переселенных армян из Нагорного Карабаха и против нашего суверенитета, Ален Симонян сообщил, что за несколько минут до настоящей встречи вооруженные силы Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по автомобилю, перевозящему продовольствие для личного состава армянских позиций а участке Кута.

“Действия Азербайджана не ограничиваются Нагорным Карабахом, а распространяются на суверенные территории Армении, часть которых остается под контролем Азербайджана”, - напомнил спикер НС.

В этом контексте обсуждалась необходимость достижения долгосрочного мира в регионе. Посол Финляндии ответила, что демократия Армении преодолевает трудный путь и в этом вопросе нуждается в содействии международных партнеров. Она добавила, что многомесячная блокада и депортация населения Нагорного Карабаха – нонсенс. Обсуждена необходимость применения международными инстанциями санкций против Азербайджана.