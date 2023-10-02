Для финансовой помощи вынужденным переселенцам из НК необходимо открыть счета: премьер-министр провел совещание

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел совещание правительства, на котором были обсуждены программы оказания гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха и дальнейшие шаги. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение аппарата премьер-министра, говоря о среднесрочных задачах, Никол Пашинян отметил, что наиболее важным решением является предоставление денежной поддержки для удовлетворения основных потребностей вынужденных переселенцев.

«Вы знаете, что принято решение каждому вынужденному переселенцу из Нагорного Карабаха, речь как о детях, так и о взрослых, предоставить ​​единовременную денежную поддержку в размере 100 000 драмов. Перед нами стоит задача как можно скорее донести эту помощь нашим братьям и сестрам. Нам нужна и их поддержка в этом вопросе, и я хочу попросить их, тех, у кого нет банковских или карточных счетов, обратиться в ближайший, наиболее удобный банк и открыть там карточный счет, получить банковскую карту», - сказал премьер-министр, добавив, что, конечно, получение банковской карты может занять некоторое время. Но счета будут открываться быстро, и правительство сможет перевести на эти счета 100 000 драмов.

У кого есть банковские карты, правительство на ближайшей неделе переведет деньги на их счета и карты.

«Мы знаем, что есть много людей, у которых нет документов. В таких случаях необходимо получить соответствующую справку из Единой социальной службы, и по этой справке можно будет открыть банковский или карточный счет. Данные детей будут с именами их матерей, и матери на свои счета получат и деньги детей.

Следующее решение, которое мы приняли, касается проживания, жилищной поддержки. Мы решили, что каждому вынужденному переселенцу будет выдано 40 000 драмов в качестве компенсации расходов на проживание, плюс 10 000 драмов на коммунальные расходы. Очень важно, чтобы наши вынужденно перемещенные братья и сестры как можно скорее обратились в банк и открыли счета, чтобы воспользоваться этой программой, чтобы мы могли перевести деньги с соответствующей скоростью».

Никол Пашинян коснулся и вопроса трудоустройства вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

«Мы принимаем меры для привлечения специалистов в области общего образования. Работники здравоохранения будут трудоустроены в сфере здравоохранения. Очень важно, чтобы министерства активно распространяли информацию о вакансиях.

Конечно, есть определенные процедуры приема на работу, конкурсы и т. д., эти процедуры не будут аннулированы, но с другой стороны, мы максимально упростим, чтобы действующие преподаватели имели возможность трудоустроиться по упрощенным процедурам, это относится и к медицинским работникам, и к другим областям. По этому поводу даны соответствующие поручения», - сказал премьер-министр.

Был рассмотрен и вопрос привлечения наших соотечественников на вакантные должности в компаниях-подрядчиках, осуществляющих реализацию государственных капитальных вложений.

Следующая важная и острая проблема, по словам премьер-министра, касается большого количества пенсионеров, вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

«Хорошая новость заключается в том, что у большинства из них есть банковские карты, и у нас не возникнет особых трудностей с доступом к ним и их поддержкой. В финансовом отношении наш подход заключается в том, чтобы они продолжали получать пенсии в Республике Армения. Однако здесь мы имеем чисто юридический вопрос, зависящий от их статуса вынужденных переселенцев и беженцев. Наш подход заключается в том, что мы переведем деньги и решим вопрос с этими деньгами в кратчайшие сроки. Если к тому времени у нас будут окончательные решения правовых вопросов, и у нас не будет окончательных решений, мы обеспечим минимальные социальные потребности людей, одновременно решим и правовые проблемы, не лишая наших соотечественников любой поддержки.

Подводя итог, хочу сказать, что наиболее важным вопросом сегодня является следующий. Наши соотечественники, вынужденно перемещенные из Нагорного Карабаха, должны открыть банковские счета в ближайших удобных им банках. ЦБ уже обсудил с банками, что эти счета должны быть открыты бесплатно и в кратчайшие сроки. Конечно, мы также должны следить за ситуацией», - сказал Никол Пашинян.

В завершение совещания премьер-министр поблагодарил гуманитарный центр, который работал под руководством вице-премьера Тиграна Хачатряна, всех членов правительства, ведомств, неправительственных организаций, органов местного самоуправления и волонтеров за организацию приема и срочного размещения вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха на должном уровне.

«Конечно, понятно, что не все было идеально в этих кризисных условиях, конечно, были и огрехи. Но в целом, я думаю, и реакция общества, и наши наблюдения показывают, что, по сути, где-либо нет крайне кризисной ситуации, это была важнейшая помощь», - заключил Никол Пашинян.