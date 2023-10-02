“Новая книга” - 37/23: Армен Шекоян, Жоэль Диккер, Серж Момджян

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил три примечательных произведения по 3 категориям, изданных разными издательствами в 2023 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Армен Шекоян: Отель “Ереван”

Это отредактированное переиздание сборника поэта и прозаика Армена Шекояна, вышедшего в 2003 году под тем же названием. Оно также дополнено рукописями не изданных стихотворений из двух красных тетрадей, которые автор писал с 1980-х годов. Издательство: “Вернатун”.

Переводная литература

Жоэль Диккер: Правда о деле Гарри Квеберта

15-летняя Нола Келлерган вошла в лес 30 августа 1975 года и пропала. В этот день город Аврора в Нью-Гэмпшире лишился покоя. 33 года спустя молодой писатель Маркус Гольдман приехал в Аврору, чтобы найти здесь вдохновение и уложиться в срок, установленный издательством. Он также хочет встретиться с одним из самых известных писателей Америки, своим учителем Гарри Квебертом. Однако сенсационное событие опрокидывает планы Маркуса. Гарри обвиняют в убийстве Нолы Келлерган из-за того, что у них был роман. СМИ обвиняют Гарри, и Маркус начинает расследование. Чтобы спасти писательскую карьеру Гарри и даже его жизнь, Маркус должен ответить на три вопроса: кто убил Нолу Келлерган, что произошло в Авроре в 1975 году и что нужно, чтобы написать настоящий роман? Издательство: “Newmag”.

Документальная литература

Серж Момджян: Комитас. Художник и мученик

Это художественный роман, посвященный жизни и деятельности Комитаса, прокомментированный Сержем Момджяном. Различные фактические данные о Комитасе сочетаются здесь с придуманными автором сценами и диалогами.

Вся книга отражает две стороны личности Комитаса, художника и мученика, в которых удивительным образом соединяются искусство и страдание. И в результате чего Комитас становится единым целым со своим народом.

«Идея написания этой книги возникла, когда я понял, что до сих пор не создано никакой художественной литературы, посвященной Комитасу. Большинство историй основано на реальных фактах. И я тщательным образом добавил к ним и художественный вымысел, чтобы сделать историю более привлекательной, а конфликт сюжета - более острым. Надеюсь, что читателям понравится моя работа», - написал Серж Момджян. Издательство: “Эдит Принт”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.