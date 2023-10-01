Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Дня независимости Республики Кипр

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Республики Кипр Никосу Христодулидису по случаю Дня независимости.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании, в частности, говорится:

“Сердечно поздравляю по случаю Дня независимости Республики Кипр.

Армения придает большое значение постоянному развитию и укреплению братских отношений с дружественным Кипром. Интенсивность встреч между двумя странами на разных уровнях свидетельствует о нашей твердой приверженности дальнейшему расширению существующего взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям.

Основанные на общем богатом историческом и культурном наследии и идентичной системе ценностей традиционно дружественные отношения между двумя братскими народами благодаря тесному сотрудничеству продолжают укрепляться, становясь основой стратегического сотрудничества.

Уверен, что благодаря совместным усилиям сотрудничество наших стран в двустороннем и многостороннем форматах будет и впредь укрепляться на благо двух дружественных народов”.