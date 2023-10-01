Пашинян направил поздравительные послания по случаю 74-летия образования Китайской Народной Республики

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительные послания председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину и премьеру Госсовета Китайской Народной Республики Ли Цяну по случаю 74-летия образования КНР.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в направленном председателю КНР поздравительном послании говорится:

“Направляю Вам теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю 74-летия образования Китайской Народной Республики.

Армения придает большое значение основанному на высоких ценностях взаимопонимания и взаимного доверия текущему сотрудничеству и политическому диалогу высокого уровня с дружественным Китаем.

Пользуясь случаем, хочу подтвердить свою готовность приложить все возможные усилия для развития армяно-китайских отношений в представляющих взаимный интерес сферах и поднять их на качественно новый уровень на благо наших народов.

Желаю Вашему Превосходительству крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Китая – прогресса и процветания”.

В поздравительном послании премьеру Госсовета Китая говорится:

“От имени правительства Республики Армения и от себя лично сердечно поздравляю Вас и дружественный китайский народ по случаю 74-летия образования Китайской Народной Республики.

Межгосударственные двусторонние отношения и активный политический диалог между Республикой Армения и Китайской Народной Республикой являются свидетельством идущей из глубины веков незыблемой дружбы и сотрудничества, основанных на взаимном уважении и доверии между армянским и китайским народами.

Уверен, что армяно-китайские отношения будут и впредь укрепляться и развиваться по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, открывая путь для реализации новых совместных инициатив и программ.

Желаю Вам здоровья и новых успехов, а дружественному народу Китая - мира и благополучия”.