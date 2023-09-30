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В Турции перевернулся автобус: 6 погибших, есть раненые

В Турции перевернулся автобус: 6 погибших, есть раненые

Перевернулся пассажирский автобус, следовавший из Анкары в Токат.

Как передает Арменпресс, об этом сообщают турецкие СМИ. 

Сообщается, что водитель не справился с рулем. Шесть пассажиров погибли, 35 раненых доставлены в больницы. Генеральная прокуратура начала расследование инцидента.

 


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