В Турции перевернулся автобус: 6 погибших, есть раненые

Перевернулся пассажирский автобус, следовавший из Анкары в Токат.

Как передает Арменпресс, об этом сообщают турецкие СМИ.

Сообщается, что водитель не справился с рулем. Шесть пассажиров погибли, 35 раненых доставлены в больницы. Генеральная прокуратура начала расследование инцидента.