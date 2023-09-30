За последние 2 дня 90 автобусов из Армении перевозли из Степанакерта вынужденных переселенцев

За последние два дня около 90 автобусов выехали из Армении в Степанакерт и перевезли 2900 вынужденных переселенцев.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции в "Гуманитарном центре" сообщила пресс-секретарь премьер-министра РА Назели Багдасарян.

"Автобусы, которые вчера выехали из Гориса в Степанакерт, вернулись после полуночи. За последние два дня около 90 автобусов выехали в Степанакерт и вернулись, в результате чего 2900 человек были переброшены в центры Гориса или Вайка", - сообщила пресс-секретарь.

По словам Багдасарян, переведенные лица были в основном пожилыми людьми, представителями уязвимого класса, и забота об этих людях более важна для государства.

С 19 сентября Азербайджан начал крупномасштабную атаку на Нагорный Карабах, нанеся удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению. Мирные жители также были убиты и ранены. 20 сентября власти Нагорного Карабаха приняли предложение командования российской миротворческой миссии о прекращении огня. 21 сентября в Евлахе состоялась встреча представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана.

25 сентября в Иваняне (Ходжалу) состоялась вторая встреча представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана, а 29 сентября – третья встреча в Евлахе. В последние дни граждан, насильственно переселенных из Нагорного Карабаха, переселяют в Армению.По последним данным на 30 сентября, число вынужденных переселенцев, прибывших в Армению из Нагорного Карабаха, достигло 100 тысяч 417 человек.