32 200 насильственно переселенных из НК воспользовались предоставленным государством жильем
32 тысячи 200 граждан, насильственно переселенных из Нагорного Карабаха, уже воспользовались приютами, предоставленными правительством Армении.
Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции в "Гуманитарном центре" сообщила пресс-секретарь премьер-министра РА Назели Багдасарян.
Она напомнила, что сейчас правительство предлагает всем желающим бесплатное жилье, которое будет краткосрочным, после чего в соответствующей программе запланированы долгосрочные и среднесрочные программы, связанные с размещением.
"Если вчера по состоянию на 10:00 госжильем пользовались 20 тысяч 306 человек, то сегодня это число составляет 32 тысячи 200 человек", - сказал Багдасарян.
Она представила распределение по регионам: Арагацот—1852, Арарат— 7640, Армавир—3009, Гегаркуник— 2862, Лори— 1581, Котайк— 8289, Ширак— 1317, Сюник— 2244, Вайоц Дзор— 1700 и Тавуш— 1706.
С 19 сентября Азербайджан начал крупномасштабную атаку на Нагорный Карабах, нанеся удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению. Мирные жители также были убиты и ранены. 20 сентября власти Нагорного Карабаха приняли предложение командования российской миротворческой миссии о прекращении огня. 21 сентября в Евлахе состоялась встреча представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана.
25 сентября в Иваняне (Ходжалу) состоялась вторая встреча представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана, а 29 сентября – третья встреча в Евлахе. В последние дни граждан, насильственно переселенных из Нагорного Карабаха, переселяют в Армению.По последним данным на 30 сентября, число вынужденных переселенцев, прибывших в Армению из Нагорного Карабаха, достигло 100 тысяч 417 человек.
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