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Более 1000 волонтеров зарегистрировались для помощи вынужденным переселенцам из НК 

Более 1000 волонтеров зарегистрировались для помощи вынужденным переселенцам из НК 

На платформе набора волонтеров для помощи вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха зарегистрировались более 1000 граждан. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции в Гуманитарном центре правительства сообщила пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян.

“На данный момент более 1000 человек присоединились и на равных разделяют с нами гуманитарную работу. Уже в разных местах вы увидите волонтеров с бейджиком волонтера и в соответствующей форме Гуманитарного центра, которые днем ​​и ночью без ропота помогают государству”, - сказала Багдасарян.

Пресс-секретарь премьер-министра поблагодарила всех волонтеров, которые сейчас стараются помочь и быть полезными обществу.


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