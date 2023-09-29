27 тыс 396 вынужденных переселенцев из НК воспользовались предоставленным государством жильем

27 тысяч 396 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в Армению воспользовались предоставленным государством жильем. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции в Гуманитарном центре правительства сообщила пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян.

“На сегодняшний день предоставленными государством жильем воспользовались 27 396 вынужденных переселенцев”, - сказала Багдасарян.

В Арагацотнской области разместились 1617 вынужденных переселенцев, в Араратской области - 6139, в Армавирской области - 2749, в Гегаркуникской области - 2398, в Лорийской области - 1404, в Котайкской области - 7078, в Ширакской области - 1067, в Сюникской области - 2094, в Вайоцдзорской области - 1613, в Тавушской области - 1237.