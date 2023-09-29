10 детей из Нагорного Карабаха находятся в реанимации, состояние 5 из них тяжелое, одного - крайне тяжелое

В результате развязанной Азербайджаном 19 сентября в Нагорном Карабахе агрессии и взрыва на складе топлива в окрестностях Степанакерта в настоящее время в различных медицинских учреждениях Армении находятся 405 пациентов. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции в Гуманитарном центре правительства сообщила пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян.

“На данный момент лечение получают 405 пациентов. Они обращались в медицинские учреждения с различными проблемами со здоровьем. Должна отметить, что 337 из них - граждане, пострадавшие в результате недавних боевых действий и взрыва”, - сказала Багдасарян.

По ее словам, 10 детей находятся в реанимации, состояние пятерых из них тяжелое, одного - крайне тяжелое.