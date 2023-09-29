Вице-премьер Тигран Хачатрян принял новоназначенного главу делегации ЕС в Армении

Вице-премьер Республики Армения Тигран Хачатрян принял новоназначенного главу делегации ЕС в Армении, посла Василиса Марагоса.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Тиграна Хачатряна, поздравив посла с началом дипломатической миссии в Армении, вице-премьер выразил уверенность, что за время пребывания в должности посла будут предприняты двусторонние усилия для дальнейшего укрепления отношений Армения-ЕС и повышения эффективности сотрудничества.

Вице-премьер представил собеседнику основные потребности вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, а также краткосрочные и среднесрочные меры, которые правительство должно принять для их удовлетворения. Василис Марагос выразил обеспокоенность сложившейся гуманитарной ситуацией, подтвердив готовность ЕС поддержать программы правительства Армении, направленные на удовлетворение потребностей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

Собеседники также обменялись мнениями о ходе сотрудничества по ряду направлений в рамках Экономического и инвестиционного плана ЕС.