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Ханданян представил британскому коллеге ситуацию вследствие депортации населения Нагорного Карабаха

Ханданян представил британскому коллеге ситуацию вследствие депортации населения Нагорного Карабаха

Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Саргис Ханданян 29 сентября встретился с членом Палаты общин парламента Великобритании, экс-министром по делам детей и семьи Эдвардом Тимпсоном и председателем-учредителем общественной организации “Забота о детях” Робертом Гловером.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя гостей, Ханданян подчеркнул, что в последние годы сотрудничество с британскими парламентариями активизировалось.

Председатель комиссии представил гуманитарную ситуацию, сложившуюся в результате военного нападения Азербайджана 19 сентября и массового насильственного перемещения населения Нагорного Карабаха. По его словам, вследствие проводимой Азербайджаном политики этнической чистки уже около 90 тысяч человек депортированы из Нагорного Карабаха в Армении. С.Ханданян коснулся работ, проводимых правительством Армении по поддержке вынужденных переселенцев.

Стороны обсудили вопросы социального обеспечения депортированных граждан из Нагорного Карабаха, в частности стариков и детей.


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