Ханданян представил британскому коллеге ситуацию вследствие депортации населения Нагорного Карабаха

Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Саргис Ханданян 29 сентября встретился с членом Палаты общин парламента Великобритании, экс-министром по делам детей и семьи Эдвардом Тимпсоном и председателем-учредителем общественной организации “Забота о детях” Робертом Гловером.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя гостей, Ханданян подчеркнул, что в последние годы сотрудничество с британскими парламентариями активизировалось.

Председатель комиссии представил гуманитарную ситуацию, сложившуюся в результате военного нападения Азербайджана 19 сентября и массового насильственного перемещения населения Нагорного Карабаха. По его словам, вследствие проводимой Азербайджаном политики этнической чистки уже около 90 тысяч человек депортированы из Нагорного Карабаха в Армении. С.Ханданян коснулся работ, проводимых правительством Армении по поддержке вынужденных переселенцев.

Стороны обсудили вопросы социального обеспечения депортированных граждан из Нагорного Карабаха, в частности стариков и детей.