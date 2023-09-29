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Территориальная целостность Армении приоритетна для нас: спикер парламента Эстонии председателю НС Армении

Территориальная целостность Армении приоритетна для нас: спикер парламента Эстонии председателю НС Армении

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 29 сентября встретился в Дублине со спикером парламента Эстонии Лаури Гуссаром. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, Симонян отметил, что Армения придает большое значение динамично развивающимся дружественным отношениям с Эстонией, которые основаны на взаимном доверии и общих демократических ценностях. Стороны подчеркнули межпарламентское сотрудничество в двусторонней повестке дня, особо выделив весомую роль парламентских групп дружбы.

Спикер НС Армении высоко оценил намеченный на ближайшее время визит группы дружбы Эстония-Армения, отметив, что подобные посещения необходимы нашей стране в этот трудный и полный вызовов период.

Обсуждены перспективы международного парламентского сотрудничества. "Конечно, не могу не затронуть проблему депортации наших соотечественников из Нагорного Карабаха. Вследствие широкомасштабного нападения Азербайджана имеем сотни жертв и раненых. Баку реализует политику деарменизации”, - подчеркнул А.Симонян. 

Эстонский коллега отметил важность адекватной реакции международного сообщества, особо выделив, что территориальная целостность Армении приоритетна для них.


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