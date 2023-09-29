Телефонные номера компании «Карабах Телеком» продолжат работать на территории Армении. Как передает Арменпресс, об этом сообщила компания.

Несколько дней назад была распространена информация о том, что после азербайджанской агрессии 19 сентября и депопуляции Нагорного Карабаха деятельность «Карабах Телеком» будет ограничена в Нагорном Карабахе.