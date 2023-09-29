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Телефонные номера компании «Карабах Телеком» продолжат работать на территории Армении

Телефонные номера компании «Карабах Телеком» продолжат работать на территории Армении

Телефонные номера компании «Карабах Телеком» продолжат работать на территории Армении. Как передает Арменпресс, об этом сообщила компания.

Несколько дней назад была распространена информация о том, что после азербайджанской агрессии 19 сентября и депопуляции Нагорного Карабаха деятельность «Карабах Телеком» будет ограничена в Нагорном Карабахе.


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