Азербайджан поставил под сомнение свою пригодность быть членом Совета Европы: спикер Национального собрания Армении
ЕРЕВАН, 29 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Азербайджан постоянно различными способами нападал на Армению. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил спикер НС Ален Симонян на заседании Европейской конференции спикеров парламентов стран-членов Совета Европы в Дублине.
"По его собственным словам, президент Азербайджана Алиев задумался о том, сколько импульсов нужно Армении, чтобы понять суть дела. "Приграничных операций 2021 и 2022 годов было недостаточно", - считает он. Он также отметил, что Армения, похоже, не поняла закрытия Лачинского коридора около 10 месяцев назад, что стало первым этапом в кампании этнической чистки. 19 сентября началась следующая часть.
Несмотря на присутствие российских миротворцев, Азербайджан развязал очередное масштабное военное нападение на армян Нагорного Карабаха. Сотни людей были ранены и убиты, а десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Они остаются на улице без еды, медицинской помощи и других средств выживания. Пока я говорю о программе этнической чистки Азербайджана, массовая эмиграция армян из Нагорного Карабаха продолжается. Невероятно, что сегодня, в 21 веке, подобные события происходят в разных уголках мира.
Своими действиями, сводящими на нет международные усилия по установлению мира и стабильности на Южном Кавказе, Азербайджан поставил под сомнение свою пригодность быть членом Совета Европы. Совет Европы должен активно участвовать в защите прав человека в самых сложных конфликтах", - подчеркнула Симонян.
По словам спикера Национального собрания, защита прав каждого человека в географических границах Совета Европы, включая Нагорный Карабах, должна быть приоритетом Совета Европы.
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