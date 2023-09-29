Спикер Парламента Армении выступил на конференции председателей парламентов Европейского Союза

Война в Нагорном Карабахе показала, что автократические режимы, зиждущиеся на идее «сильный всегда прав», часто решают конфликты с помощью военной силы, обходя международное посредничество. Как передает «Арменпресс», об этом, на конференции председателей парламентов Европейского Союза, проходящей в Дублине, подчеркнул спикер НС Ален Симонян.

Он отметил, что демократия Армении сегодня сталкивается со многими проблемами.

«Ей угрожают внешние факторы, военные угрозы нашей безопасности и территориальной целостности. Понятно, что постоянная угроза насилия пагубно влияет на благосостояние нашего общества. Азербайджан своей риторикой ненависти и ксенофобии, сопровождаемой ультиматумами и военной агрессией, создал токсичную атмосферу и отравил ею мирный процесс», - заявил Симонян.

Он подчеркнул, что бездействие международного сообщества создало Азербайджану чувство безнаказанности, тем самым обострив ситуацию в регионе.

«Действия Азербайджана не ограничиваются Нагорным Карабахом, они распространяются и на суверенные территории Армении, часть которых оккупирована Азербайджаном. Политика Азербайджана заключается в принуждении Армении принять ее решения. Уже более трех лет Азербайджан отказывается возвращать армянских военнопленных и других гражданских лиц, несмотря на решения Европейского суда по правам человека. Более того, даже после решения суда Азербайджан похитил с территории Армении двух армянских военнослужащих, в результате чего общее число подтвержденных военнопленных достигло 35.

Уважаемые коллеги, меня не удивило, что наш турецкий партнер одобрил применение военной силы против армян Нагорного Карабаха. Я не удивлен, что Турция, Азербайджан и Россия часто использовали одну и ту же риторику. Меня удивляет то, что это произносят здесь, в организации, созданной для защиты прав человека», - заключил Симонян.