20 360 вынужденных переселенцев заселились в места проживания, предложенные государством

Всем вынужденным переселенцам необходимо зарегистрироваться, регистрация важна для всех программ социальной помощи.

Как передает «Арменпресс», об этом сказала пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян на пресс-конференции, состоявшейся в гуманитарном центре при правительстве РА.

«Те, кто не зарегистрировался в Вайке или Горисе, могут обратиться в территориальные подразделения областных центров. Во всех населенных пунктах (всего 64) есть представительства, зарегистрироваться можно через контактных лиц. Во всех общинах созданы рабочие группы, контактные данные можно найти на сайте irazekum.am. Вчера премьер-министр РА сообщил, что в результате проведенных у него консультаций было решено, что вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха, независимо от их возраста, будет выделено по 100 000 драмов. Для тех, у кого есть банковские карты, этот процесс будет осуществляться более простым, безналичным переводом», - сообщила пресс-секретарь премьер-министра.

Всем, кто пересекает мост Хакари, предлагается краткосрочное проживание, после чего им предлагаются основные места проживания.

По состоянию на 12:00 в места проживания, предложенные государством, переехали 20 360 человек. В Арагацотнскую область - 972 человека, в Араратскую область - 4650, в Армавирскую область - 1772, в Гегаркуникскую область - 1935, в Лорийскую область - 921, в Котайкскую область - 4622, в Ширакскую область - 900, в Сюникскую область - 2040, в Вайоц Дзорскую область - 1370, в Тавушскую область -1116 человек.

Назели Багдасарян напомнила, что Министерство труда и социальных вопросов РА запустило номер горячей линии 114, который работает круглосуточно. По всем интересующим вопросам люди могут позвонить на указанный номер. По состоянию на 12:00 зарегистрировано 8500 звонков.

На платформе регистрации первичных потребностей заполнено около 13 500 заявок для полной оценки потребностей и последующих решений. Прием заявлений волонтеров продолжается на сайте kavaor.mlsa.am, уже есть около 1000 заявок. Продолжается и картографирование социальной помощи. Уже откликнулись около 180 организаций.