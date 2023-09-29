С места взрыва в НК на данный момент обнаружены останки и личные вещи 170 погибших человек
Поисковые бригады продолжают работу в районе взрыва на складе топлива в Нагорном Карабахе, произошедшего 25 сентября.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Нагорного Карабаха.
«На данный момент обнаружены останки 170 погибших человек, они переданы в Бюро судебно-медицинской экспертизы, найденные личные вещи переданы в оперативный штаб.
Останки и личные вещи будут перевезены в Республику Армения для их идентификации с помощью ДНК», - говорится в сообщении.
25 сентября на топливохранилище на участке, прилегающем к дороге Степанакерт-Аскеран, произошел взрыв. Есть множество погибших и раненых. Раненые воздушным путем были эвакуированы из Нагорного Карабаха в Армению.
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