“Ереванский бестселлер”: впереди сказка Туманяна “Конец зла”: детская книга, август, 2023

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку детских художественных произведений. Данные рейтинга составлены по итогам продаж за август.

На первом месте баллада Ованеса Туманяна “Конец зла”. Баллада рассказывает о хитрой лисе и наивной кукушке. Кукушка поверила лисе и пожертвовала ей своих детенышей, чтобы лиса не разрушила ее гнездо. Но умная ворона посоветовала ей преподать лисе хороший урок. Когда лисица снова вернулась, кукушка прогнала ее. Лиса узнав о совете вороны, решила схватить ее и отомстить. Но ворона, обманом привела лису к собаке, которая и схватила лису.

Книжка Ованеса Туманяна “Жалоба котенка” на втором месте. Эта известное произведение Туманяна представлено в оригинальных иллюстрациях и пазлах.

На третьем месте - сказка Ованнеса Туманяна “Пес и кот”. О содержании этой сказки можно вообще не говорить, так как она знакома каждому малышу. Эту сказку Туманяна любят многие дети.

На четвертом месте детского бестселлера - сказка “Три поросенка”. Книжка знакомит малышей с приключениями трех поросят.

На пятом месте сказка “Мышонок Пуй-Пуй” Дереника Демирчяна. Сказка о знаменитом мышонке понравится всем детям, многим ее сюжет уже известен.

На шестом месте опять “Пес и кот” Ованнеса Туманяна в другом издании.

На седьмом месте “Мышонок Пуй-Пуй” Дереника Демирчяна также в другом издании.

“Айболит” Корнея Чуковского на восьмом месте. Это история о добром докторе, который полетел в Африку лечить больных животных гоголь-моголем, который любят почти все дети. Чуковский ввел этого героя в сказку «Бармалей» и в ряд других.

На девятом месте книжка “20 сказок о принцессах”. В сборнике сказки о самых любимых сказочных принцессах. Эта книжка с красивыми и яркими иллюстрациями, словно пришла из сказочного мира, где живут все герои популярных мультфильмов и сказок.

На десятом месте вновь сказка Ованнеса Туманяна “Пес и кот”, но изданная уже третьим издательством.

Տեղ Փոփ. Գիրք Հրատ. Քանակ 1 * Հովհաննես Թումանյան «Չարի վերջը» Բուկինիստ 91 2 * Հովհաննես Թումանյան «Փիսիկի գանգատը» Բուկինիստ 80 3 +3 «Շունն ու կատուն» Բուկինիստ 77 4 * «Երեք խոզուկները» GSM 73 5 0 Դերենիկ Դեմիրճյան «Պույ-Պույ Մուկիկը» GSM 70 6 * «Շունն ու կատուն» GSM 70 7 * Դերենիկ Դեմիրճյան «Պույ-Պույ Մուկիկը» GSM 49 8 * «Այբոլիտը» Բուկինիստ 47 9 -8 «20 հեքիաթ արքայադուստրերի մասին» Դավինչի 47 10 * «Շունն ու կատուն» GSM 46

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, получившие премию проекта “Ереванский бестселлер”, не включены в список.

В составлении рейтингового списка участвовали книжные магазины: “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38), “Зангак” (011-22-33-66), “Новый книжный магазин”.