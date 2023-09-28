Глава Службы миграции и гражданства и пресс-секретарь премьера представят ход поддержки вынужденным переселенцам из НК

Начальник Службы миграции и гражданства МВД Армении Армен Казарян и пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян 28 сентября в 20:00 представят ход поддержки, оказываемой правительственным «Гуманитарным центром» вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, прямой эфир будет транслироваться на странице правительства в Facebook, на официальном YouTube-канале правительства и по Общественному телевидению.