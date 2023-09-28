Правительство одобрило проект госбюджета на 2024 г.: по сравнению с 2018 г. госбюджет увеличился более чем в два раза

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, правительство одобрило проект закона Республики Армения “О государственном бюджете Республики Армения на 2024 год”. Законопроект представил министр финансов Ваге Ованнисян: “Мы утверждаем бюджет в таких условиях, когда у нас есть десятки тысяч вынужденных переселенцев, мы должны обеспечить им необходимую первичную помощь, а в среднесрочной перспективе - обеспечить их достойную жизнь в Республике Армения. На данный момент, не имея четкого представления о количестве желающих переехать в Армению, мы заложили в бюджете отдельную строку для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, где изначально запланировали 10 млрд драмов, на более поздних этапах обсуждения бюджета при необходимости эта сумма будет увеличена”.

Было отмечено, что темпы экономического роста и активности продолжают оставаться высокими. На протяжении всего года сохранялся двузначный экономический рост. В первом квартале зафиксирован экономический рост на уровне 10,5%, а в январе-августе рост экономической активности составил 10,4%. В этих условиях экономический рост на 2023 год прогнозируется в рамках целевого показателя правительства на уровне 7% и в случае сохранения текущих тенденций может быть и больше. На 2024 год мы также планируем обеспечить 7%-ный экономический рост и улучшение соотношения налоги/ВВП примерно на 0,75 процентных пункта, в результате чего налоговые поступления составят 2,566 млрд драмов, что на 342 млрд драмов или 15,4% больше, чем налоговые поступления уточненного бюджета на 2023 год.

Коснувшись проекта государственного бюджета, Никол Пашинян отметил, что более подробно он будет обсужден в парламенте. “Уважаемые коллеги, хочу озвучить данные о росте доходной части нашего бюджета после 2018 года. В 2019 году по сравнению с 2018 годом доходная часть бюджета выросла примерно на 400 млн долларов. В 2020 году по сравнению с 2018 годом она увеличилась примерно на 800 млн долларов. В 2021 году по сравнению с 2018 годом доходная часть бюджета увеличилась примерно на 556 млрд драмов. Предположим, что это примерно 1 млрд долларов или чуть больше. В 2022 году по сравнению с 2018 годом доходная часть увеличилась на 794 млрд драмов, что можно считать около 2 млрд долларов. В 2023 году мы ожидаем примерно на 3 млрд долларов больше доходов, чем в 2018 году. А на 2024 год запланировано, - конечно, нам еще предстоит реализовать и это, и показатели 2023 года, - ожидается доход примерно на 4 млрд долларов больше, чем в 2018 году. Фактически по сравнению с 2018 годом государственный бюджет на 2024 год увеличился более чем в два раза”, - отметил премьер-министр.

Никол Пашинян также отреагировал на то, что задача правительства в этом и следующем году - обеспечить экономический рост не менее 7%. “У нас также есть существенный рост капитальных расходов в бюджете на 2024 год. Я думаю, что сейчас, при таких объемах капитальных затрат, эффективность расходов правительства оказывает большее влияние на экономический рост. Раньше влияние государственных расходов на экономический рост было значительно ниже, и мы в основном стимулировали частный сектор. Теперь же, наряду со стимулированием частного сектора, мы должны обращать внимание на качество нашей политики расходов, на то, насколько своевременно и качественно мы будем осуществлять эти расходы, что, в свою очередь, генерирует наш экономический рост, что имеет очень важное экономическое и политическое значение”, - отметил глава исполнительной власти.

Правительство выделило средства аппаратам губернаторов Республики Армения с целью обеспечения финансирования срочного приобретения и закупок необходимых продуктов питания и непродовольственных товаров для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Согласно обоснованию, в конце сентября 2023 года тысячи граждан переехали из Нагорного Карабаха в Армению, и для того чтобы обеспечить их основными продуктами питания и непродовольственными товарами, необходимо выделить из резервного фонда правительства 360 млн драмов для осуществления необходимых расходов, из которых 150 млн драмов будет предоставлено Сюникской, Вайоцдзорской и Гегаркуникской областям (по 50 млн драмов каждой области), а остальным 7 областям - 210 млн драмов (по 30 млн драмов каждой области).

На средний ремонт трех дорожных участков правительство выделило 1 млрд 188 млн драмов. Планируется финансирование средних ремонтных работ на 22,5 км дорог, 15,2 км из них - межгосударственного значения, 7,3 км - республиканского значения.