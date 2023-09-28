Премьер Грузии заявил, что не вел переговоры с РФ о возобновлении авиасообщения

Возобновление прямого авиасообщения между Грузией и Россией было инициативой президента РФ Владимира Путина, а не результатом переговоров правительств двух стран. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС, опубликованном в четверг, заявил, что власти России договорились с правительством Гарибашвили о возобновлении полетов и отменили визовый режим.

"Президент России сказал, что безвизовый режим и восстановление полетов были его единоличным решением. То, что сегодня сказал господин Лавров, является констатацией факта. Конечно, соглашение было оформлено с правительством Грузии. В частности, Агентство гражданской авиации министерства экономики выдало разрешение соответствующим российским компаниям. <...> Никаких переговоров мы не вели", - сказал Гарибашвили журналистам.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию.