Число вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в Армению достигло 70 500

По положению на 14:00 28 сентября из Нагорного Карабаха в Армению перевезено 70 500 вынужденных переселенцев.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции в гуманитарном центре сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян, добавив, что 50 866 уже зарегистрированы.

По ее словам, интенсивность не снизилась, регистрация продолжается, за час регистрируются данные 1000 человек.