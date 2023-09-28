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Число вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в Армению достигло 70 500

Число вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в Армению достигло 70 500

По положению на 14:00 28 сентября из Нагорного Карабаха в Армению перевезено 70 500 вынужденных переселенцев.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции в гуманитарном центре сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян, добавив, что 50 866 уже зарегистрированы.

По ее словам, интенсивность не снизилась, регистрация продолжается, за час регистрируются данные 1000 человек.


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