Неоспоримо, что карабахский вопрос не сойдет с международной арены: прогноз возможных событий от эксперта

По мнению международного эксперта Григора Баласаняна, то, что было сделано с Нагорным Карабахом под молчаливым взглядом международного сообщества, не укладывается ни в какую логику. Алиев, даже понеся большое количество жертв и экономические потери в ходе последней агрессии, не решил вопрос полностью, потому что полностью изгнать армян из Нагорного Карабаха ему не удастся.

В беседе с «Арменпресс» Баласанян отметил, что Алиев своим потомкам и народу не оставит спокойный Азербайджан. После него и Эрдогана ситуация может резко измениться, и она не будет иметь ничего общего с интересами Азербайджана. В этой стране будет территория, где всегда будет неспокойная ситуация. Это, безусловно, будет иметь эффект домино, распространяющийся на весь Азербайджан.

«Следует выделить восстановление Арцаха и дальнейшие геополитические развития. На первый взгляд кажется, что арцахский вопрос решен, хотя он не закрыт, арцахский вопрос только начинается. Президенты России и Ирана в телефонном разговоре в первую очередь обсуждают карабахский вопрос, ситуацию вокруг Арцаха, что доказывает, что сверхдержавы сделают все, чтобы быть представленными в Арцахе. Тот факт, что все армянское население не покинет Арцах, а какая-то часть там останется, показывает, что это станет основой для содержания в регионе российских миротворцев. Полный исход армян Арцаха также не в интересах Ирана, потому что наш сосед здесь преследует свои геополитические интересы», - отметил международный эксперт.

По словам Баласаняна, Нагорный Карабах будет полностью восстановлен или нет, это отдельный вопрос. По его наблюдению, Азербайджан попытается продемонстрировать международному сообществу какой-то процесс, осуществив определенные финансовые притоки в Нагорный Карабах путем восстановления инфраструктуры, но по большому счету армянское общество в этом не очень заинтересовано, поскольку 30-40 000 карабахских армян в основном сосредоточатся в Степанакерте и его окрестностях. По мнению Баласаняна, на данный момент полное восстановление Нагорного Карабаха как административно-территориальной единицы будет вне компетенции РА.

«Но неоспоримым фактом является то, что вопрос Арцаха не уйдет с международной арены и сверхдержавы регулярно будут обращаться к нему. Вопрос Арцаха продолжит оставаться в тройке главных вопросов международных дипломатических дискуссий. Главным вопросом станет конфликт геополитических интересов, в результате которого пострадает сам Азербайджан, поскольку сверхдержавы попытаются удержать эту страну в сфере своего влияния. Нам в будущем следует использовать это обстоятельство с точки зрения армянских интересов, а как, это покажет время», - сказал наш собеседник.

Он убежден, что не нужно падать духом и думать, что вопрос Нагорного Карабаха закрыт. По его словам, мы оставляем там свое культурное наследие, сохранение которого должно быть в центре нашего внимания.

«Мы должны иметь полную уверенность, что оно не будет осквернено, а защита прав 30-40 000 жителей Арцаха должна быть ежедневной заботой политического руководства РА», - подчеркнул он.

Манвел Маргарян