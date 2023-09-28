В районе взрыва на топливохранилище в Нагорном Карабахе обнаружены и другие останки погибших людей

В результате поисковых работ, проводимых в районе взрыва на топливохранилище, расположенного рядом с трассой Степанакерт-Аскеран, обнаружены и другие останки погибших людей.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Нагорного Карабаха, добавив, что для установления их личности будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Там же были обнаружены и личные вещи.

Служба опубликовала их фотографии, отметив, что родные могут подойти к оперативному штабу, который находится в здании правительства.

25 сентября на топливохранилище вблизи трассы Степанакерт-Аскера произошел сильный взрыв.

Министерство здравоохранения РА сообщило, что все пострадавшие в результате развязанной Азербайджаном агрессии и взрыва на топливохранилище уже перевезены из медицинских центров Нагорного Карабаха в Армению.

В ведомстве сообщили, что по состоянию на 27 сентября из Нагорного Карабаха наземным и воздушным транспортом в медицинские организации республики доставлено 349 раненых.