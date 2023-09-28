 Из Нагорного Карабаха в Армению переехали 68386 насильственно перемещенных лиц

По состоянию на 12:00 в Республику Армения прибыло 68 386 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра РА Назели Багдасарян.

«Всех, кто не имеет определенного места жительства, правительство обеспечивает подходящим жильем. Регистрация потребностей продолжается», - сообщили в Аппарате премьер-министра РА.