Из Нагорного Карабаха в Армению переехали 68386 насильственно перемещенных лиц
12:48, 28 Сентябрь 2023
По состоянию на 12:00 в Республику Армения прибыло 68 386 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра РА Назели Багдасарян.
«Всех, кто не имеет определенного места жительства, правительство обеспечивает подходящим жильем. Регистрация потребностей продолжается», - сообщили в Аппарате премьер-министра РА.
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