В ближайшие дни в Нагорном Карабахе не останется армян, это прямой акт этнической чистки: премьер-министр Армении

В ближайшие дни в Нагорном Карабахе не останется армян. Об этом на заседании правительства 28 сентября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В результате политики этнической чистки, проводимой Азербайджаном, продолжается исход армян из Нагорного Карабаха. Анализ показывает, что в ближайшие дни в Нагорном Карабахе армян не останется. Это прямая этническая чистка и депатриация, о чем мы уже давно предупреждали международное сообщество. Заявления, осуждающие происходящие в Нагорном Карабахе этнические чистки, важны, но если за ними не следуют конкретные действия, эти заявления рассматриваются всего лишь в ряду создания моральной статистики для истории», - заявил премьер-министр.

Он подчеркнул, что без конкретных действий и простыми заявлениями различные страны мира пытаются получить возможность официально отделить себя от этого преступления, чтобы смогли сказать: да, мы осуждали это.

«Если за заявлениями не следуют адекватные политические и правовые решения, осуждения становятся актами согласия на происходящее. Что касается правительства РА, то наша основная обязанность сегодня – это максимально бережно принять вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха и обеспечить их самые насущные нужды», - подчеркнул премьер-министр.