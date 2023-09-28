В Степанакерте пропали 5-летняя девочка и 83-летний мужчина
10:55, 28 Сентябрь 2023
В Степанакерте пропали 5-летняя девочка и пожилой мужчина. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД НК.
«У девочки Маники Ванян проблемы с руками и глазами, она одета в красное пальто. Телефон матери Вероники Ванян: 097 74 80 89. Просим нашедших ее проводить до оперативного штаба в здании правительства.
Мужчине 83 года, он одет в серые брюки и клетчатую рубашку. Вчера в час дня он вышли из школы и не вернулся. Пожалуйста, если вы видели его, позвоните на номер 097 24 14 60», - говорится в сообщении.
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