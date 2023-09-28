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Указом президента Нагорного Карабаха Нагорно-Карабахская Республика перестанет существовать

Указом президента Нагорного Карабаха Нагорно-Карабахская Республика перестанет существовать

Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о роспуске всех государственных учреждений и организаций Нагорнога Карабаха. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Информационный штаб.

В указе говорится:  "В связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Арцаха, учитывая договоренность, достигнутую при посредничестве командования российского миротворческого контингента с представителями Азербайджанской Республики о том, что обеспечивается свободный, добровольный и беспрепятственный проезд жителей Нагорного Карабаха, включая военнослужащих, сложивших оружие, со своим имуществом на их транспортных средствах по Лачинскому коридору и руководствуясь статьей 93 Конституции Нагорного Карабаха, принято решение:

  1. Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование.
  2. Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики, после вступления данного Указа в силу, ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе".

В указе также указано, что решение вступает в силу с момента его опубликования.


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