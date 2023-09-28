Давид Бабаян принял решение явиться в правоохранительные органы Азербайджана

Советник президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян решил явиться в правоохранительные органы Азербайджана. Как сообщает «Арменпресс», об этом решении Бабаян написал на своей странице в Facebook.

«Дорогие соотечественники, друзья, однопартийцы,

все вы знаете, что я включен в черный список Азербайджана, и азербайджанская сторона потребовала мою явку в Баку для соответствующего расследования. Сегодня я решил выехать из Степанакерта в Шуши.

Это решение, естественно, причинит большую боль, беспокойство и стресс в первую очередь моим близким, но я уверен, что они поймут меня.

Моя неявка или, что еще хуже, бегство – нанесет серьезный вред нашему многострадальному народу, многим, многим людям, и я, как честный человек, трудящийся, патриот и христианин, не могу допустить это.

Да благословит Всевышний наш народ, да сократит его страдания и залечит его раны », - написал Давид Бабаян.