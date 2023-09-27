Состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна и Эммануэля Макрона
21:19, 27 Сентябрь 2023
Состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили текущую гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе, а также ситуацию вокруг вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.
Были также затронуты вопросы двусторонней повестки Армения-Франция.
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