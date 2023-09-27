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Пресс-секретарь премьер-министра представят ход поддержки «Гуманитарного центра» вынужденным переселенцам из НК

Пресс-секретарь премьер-министра представят ход поддержки «Гуманитарного центра» вынужденным переселенцам из НК

Пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян 27 сентября в 20:00 представят ход поддержки, оказываемой правительственным «Гуманитарным центром» вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, прямой эфир будет транслироваться на странице правительства в Facebook, на официальном YouTube-канале правительства и по Общественному телевидению.


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