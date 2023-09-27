Спикер НС Армении в Дублине примет участие в Европейском парламентском саммите

Делегация во главе с председателем Национального Собрания Армении Аленом Симоняном находится в Дублине для участия в масштабном Европейском парламентском саммите. В саммите принимают участие спикеры парламентов 46 государств-членов Совета Европы, парламентарии стран-наблюдателей, а также руководители межпарламентских организаций.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, всего в мероприятии примут участие около 400 делегатов. Европейский саммит проводится раз в два года под эгидой Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Одной из тем саммита является “Вызовы демократии в нестабильные времена”, в рамках которой планируется выступление председателя НС Армении Ален Симонян.