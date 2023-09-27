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Премьер-министр провел встречу с руководителями внепарламентских политических сил

Премьер-министр провел встречу с руководителями внепарламентских политических сил

Премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с руководителями партий-участниц Консультативного собрания по сотрудничеству с внепарламентскими политическими силами.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, во встрече приняли участие председатель Республиканской партии Арам Саркисян, председатель Христианско-демократической партии Армении Левон Ширинян, председатель партии “Единая Родина” Мгер Тертерян, председатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян и председатель партии “Сила Родины” Тигран Арзаканцян.


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