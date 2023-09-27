Дети Степанакертского интерната и пожилые люди Дома-интерната будут размещены в учреждениях опеки Республики Армения
16:32, 27 Сентябрь 2023
Воспитанники степанакертского интерната № 1 по уходу и защите детей и пожилые люди степанакертского Дома-интерната будут размещены в учреждениях опеки Республики Армения.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство труда и социальных вопросов РА, отмечая, что процесс проводится в сотрудничестве с коллегами Нагорного Карабаха.
По остальным вопросам ведомство предоставит дополнительную информацию.
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