Иран сообщил о запуске нового военного спутника

Иранский военный спутник «Нур-3» успешно запущен и выведен на орбиту земли на высоте 450 км. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил министр информационно-коммуникационных технологий исламской республики Иса Зарепур.

«Благодаря усилиям воздушно-космических сил КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные части ВС) несколько минут назад спутник «Нур-3» был успешно выведен на 450-километровую орбиту Земли при помощи двухступенчатой ракеты-носителя «Касед» », - приводит его слова агентство IRNA.

КСИР уже много лет участвует в развитии аэрокосмической программы Ирана. В апреле 2020 года Воздушно-космические силы КСИР вывели на 425-километровую орбиту первый иранский военный спутник «Нур», в марте 2022 года на орбиту был выведен «Нур-2».

Исламская Республика начала реализацию своей космической программы в 2004 году. Иран является одной из 24 стран-учредителей Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, созданного в 1959 году.