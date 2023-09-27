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В результате поисковых работ, проведенных в районе взрыва в НК, обнаружены останки погибших людей

В результате поисковых работ, проведенных в районе взрыва в НК, обнаружены останки погибших людей

В результате поисковых работ в районе взрыва, произошедшего в Нагорном Карабахе 25 сентября, обнаружены останки погибших людей.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Службы по чрезвычайным ситуациям МВД НК для установления их личности будут проведены судебно-медицинские экспертизы.

Министерство опубликовало фотографии, отметив, что там же были обнаружены предметы, изображенные на фотографии.

«Если предметы, изображенные на фотографиях, принадлежат вашим родственникам, вы можете подойти в оперативный штаб ГСЧС, на нулевом этаже здания правительства», - говорится в сообщении.


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