В результате поисковых работ, проведенных в районе взрыва в НК, обнаружены останки погибших людей
14:40, 27 Сентябрь 2023
В результате поисковых работ в районе взрыва, произошедшего в Нагорном Карабахе 25 сентября, обнаружены останки погибших людей.
Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Службы по чрезвычайным ситуациям МВД НК для установления их личности будут проведены судебно-медицинские экспертизы.
Министерство опубликовало фотографии, отметив, что там же были обнаружены предметы, изображенные на фотографии.
«Если предметы, изображенные на фотографиях, принадлежат вашим родственникам, вы можете подойти в оперативный штаб ГСЧС, на нулевом этаже здания правительства», - говорится в сообщении.
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