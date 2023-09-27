«High Fest» отменил спектакли, запланированные в рамках фестиваля

XXI международный фестиваль исполнительских искусств «High Fest», который пройдет со 2 по 8 октября в Ереване, отменил запланированные в рамках фестиваля спектакли, оставив лишь образовательные программы.

Как сообщает «Арменпресс», в пресс-релизе фестиваля говорится: «Для нас всегда были важны культурный обмен и сотрудничество, поэтому с Авиньонским фестивалем мы поддерживаем образовательную программу, включающую общественные дискуссии, круглые столы и мастер-классы. Мы благодарим наших партнеров, спонсоров, гостей, участников, зрителей и верим, что искусство и дальше будет служить источником вдохновения и света в нашей жизни».

«High Fest» уже зарекомендовал себя как крупное мероприятие, способствующее развитию театрального искусства и культурного обмена. В этом году фестиваль привлек больше внимания, поскольку он становится площадкой для встреч и диалога и с представителями фестиваля «Авиньон».

Фестиваль «Авиньон», проходящий во французском Авиньоне, является одним из самых престижных и влиятельных событий в театральном мире. Здесь собираются лучшие театральные коллективы и режиссеры из разных стран, представляющие современные пьесы и осваивающие новые формы театрального искусства.

Это международный фестиваль исполнительского искусства, ежегодно проводимый в Армении. Впервые он был проведен в 2003 году. Армянский зритель в рамках «High Fest» получает возможность познакомиться с образцами мирового исполнительского искусства. В 2019-2021 годах ЕАФ (Европейская ассоциация фестивалей) из 715 европейских фестивалей выбрала «Арм-Фест» и включила его в список 24 лучших. Председатель фестиваля - Артур Гукасян.