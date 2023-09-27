Время в Ереване: 11:07:36,   19 Октябрь 2023

Для оказания помощи вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха уже записалось 650 добровольцев

Для оказания помощи вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха уже записалось 650 добровольцев

Многие волонтеры уже задействованы в Горисе и Корнидзоре, они оказывают помощь вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха. Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции, состоявшейся в гуманитарном центре Гориса сообщил министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян, представив работу по привлечению волонтеров.

«И в Горисе, и в Корнидзоре задействовано много волонтеров, и они уже работают. Мы запустили платформу для регистрации волонтеров, и на данный момент записалось 650 волонтеров», - сказал Мкртчян.

По его словам, волонтеры будут работать во всех местах, где оказывается та или иная социальная поддержка вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха.

«Набор волонтеров продолжается. Мы уверены, что число волонтеров будет расти», - сказал Нарек Мкртчян.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]