По состоянию на 20:00 часов из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехало 28 120 вынужденных переселенцев

По состоянию на 20:00 часов, 26 сентября, из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехало 28 120 вынужденных переселенцев. Данные о регистрации 20 800 из них уже обобщены, а потребности 7 320 лиц еще идентифицируются.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, всех лиц, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство обеспечивает соответствующим жильем.

Регистрация потребностей в целях оказания помощи продолжается. 3 253 вынужденных переселенца обеспечены жильем: 1 305 - в Сюнике, 700 - в Вайоц Дзоре; 833 - в Гегаркунике, 268 - в Тавуше, 147 - в Армавире.