Прибывающие из НК лица должны быть уверены, что им будут предоставлены необходимые условия для жизни: Тигран Хачатрян

Правительство запустило механизмы решения гуманитарных проблем людей, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе состоявшейся 26 сентября пресс-конференции сказал вице-премьер Тигран Хачатрян, представив мероприятия по поддержке людей, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха.

Вице-премьер напомнил, что решением премьер-министра еще в декабре прошлого года была создана специальная рабочая группа, занимающаяся гуманитарными проблемами Нагорного Карабаха, которая в течение последних девяти месяцев пыталась решить различные проблемы.

“Напомню, что когда Лачинский коридор был заблокирован и прекратился поток коммерческих грузов, возникли две проблемы. Первая проблема заключалась в том, что наши коллеги в Нагорном Карабахе должны были постараться сделать все возможное, чтобы население было вовремя обеспечено продуктами питания и предметами первой необходимости. До июня включительно наблюдалось движение отдельных грузов, в основном через миротворческую миссию поступали гуманитарные грузы и обеспечивали население предметами первой необходимости, а с июня и это движение было прекращено.

За это время работа нашей группы соответственно изменилась. Если в первые месяцы мы в основном сосредоточивали свои усилия на организации регулярных поставок, то последние три месяца мы пытались найти способы физической доставки гуманитарных грузов жителям Нагорного Карабаха.

15 июля, видя, что гуманитарная ситуация зашла в тупик, правительство сочло необходимым привлечь международное внимание к этому вопросу, к Лачинскому коридору, к селу Корнидзор, была отправлена ​​колонна из 19 грузовиков с около 400 тоннами гуманитарного груза, в основном товары первой необходимости. Они должны были дойти до населения Нагорного Карабаха. С другой стороны, это имело символическое значение, потому что нужно было обратить внимание мира на то, что этот коридор закрыт и продукты питания и товары первой необходимости не поступают [в НК]”, - сказал вице-премьер.

По его словам, уже три дня объем работы рабочей группы изменился.

“Вы знаете, что уже третий день граждане насильственно переселяются из Нагорного Карабаха. многие люди переезжают в Армению. Необходимо приветствовать этих людей, выяснить их первоочередные потребности и, работая 24 часа в сутки, направлять, размещать и решать самые важные вопросы”, - сказал Хачатрян.

Вице-премьер подчеркнул, что правительство считает приоритетной проблему обеспечения людей жильем.

“Первая задача, которую мы поставили на ближайшую перспективу, заключается в том, чтобы каждый приехавший был уверен, что у него будут необходимые условия для жизни. Первый вопрос, который мы пытаемся выяснить во время встречи, — знают ли люди, куда поедут, есть ли у них жилье, где они могут поселиться, нужна ли им наша поддержка. Конечно, мы также предприняли шаги в этом направлении. Тех, кому необходимо обеспечить место жительства, мы направляем их на пограничном пункте”, - заключил Хачатрян.