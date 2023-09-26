Пострадавшие от взрыва в Нагорном Карабахе, перевозятся в Армению на вертолетах российских миротворцев

Пострадавшие от взрыва на складе топлива, произошедшем в Аскеранском районе 25 сентября, которые находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, воздушным путем перевозятся в специализированные медицинские центры Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Нагорного Карабаха, добавив, что на данный момент уже выполняется 4-й рейс в сопровождении сотрудников Минздрава РА и российских миротворцев.

Бригада врачей, прилетевшая из Армении в Степанакерт, в настоящее время вместе с местными врачами оказывает необходимую медицинскую помощь в местных медицинских учреждениях.