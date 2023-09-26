На платформах reArmenia и Tikunq.am обобщен список организаций, инициатив и частных лиц, оказывающих помощь беженцам

На цифровых платформах reArmenia и Tikunq.am обобщен список организаций, инициатив и частных лиц, оказывающих помощь людям, вынужденно перемещенных из-за широкомасштабных военных операций Азербайджана против Нагорного Карабаха. Список регулярно обновляется.

«Арменпресс» сообщет, что в списке платформы reArmenia следующие подразделы: гуманитарная помощь, размещение, психологическая поддержка и медицинская помощь. Tikunq.am оснащен поисковой системой, позволяющей легко найти тот вид помощи, который необходим.

Арман Атоян из Tikunq.am сообщает, что каждый желающий может войти на платформу и указать предлагаемую им помощь, прикрепив свое местоположение. На данный момент у них зарегистрировано 26 предложений, число постоянно растёт. Насильственно перемещенные лица необходимую им помощь также смогут найти в поле поиска.

На платформе reArmenia на данный момент 22 предложения гуманитарной помощи, 40 предложений оказания психологической и медицинской помощи, 18 предложений жилплощади. Выделены предложения больших жилплощадей.